Хабаровск, 3 июля, 2017, 04:34 — ИА Регнум. Транспортная прокуратура Хабаровска через суд закрыла доступ к сайту, предлагающему фальшивые дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Суд

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Установлено, что на одном из сайтов, к которому в сети интернет имелся свободный доступ, неизвестные лица предлагали жителям Хабаровского края и других регионов России фальшивые дипломы, в том числе — помощников машиниста, слесаря по ремонту локомотивов, составителя поездов.

Хабаровский транспортный прокурор в суде добился признания информации, размещенной на сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

«После вступления судебного решения в законную силу оно будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для внесения в соответствующий единый реестр», — сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай был выявлен в 2007 году в Забайкальском крае. Тогда сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями выявили факт получения взятки и выдачу поддельного диплома о профессиональном образовании руководством профучилища. За 5 тыс. рублей свою подпись и печать образовательного учреждения поставил его руководитель. Как выяснили следователи, торговля дипломами в учебном заведении была поставлена на поток: за 3−6 тыс. рублей любой желающий мог получить документ, подтверждающий профессиональные навыки, которыми не обладал.

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