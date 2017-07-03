Казань, 3 июля, 2017, 04:30 — ИА Регнум.

Очередная попытка продажи последнего самолёта из авиапарка компании-банкрота ОАО «Авиакомпания Татарстан» увенчалась успехом. Воздушное судно ТУ-154М и четыре авиадвигателя были проданы на 365 тыс. рублей дороже своей начальной цены, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на итоговый протокол.

Tatarstan Airlines Airbus

На имущество, которое конкурсный управляющий пытался реализовать почти полгода, в этот раз претендовали сразу четыре компаний из разных городов. Среди них — ООО «Авиа-Авангард» из Самары, ООО «Авиафлот-лизинг» из Ульяновска, ООО «Натуральная энергия» из Жуковского и ООО «Синергия» из Москва. Ульяновская компания дважды подняла цену, но её обошло московское ООО, которое и стало победителем. Имущество татарского авиабанкрота было продано за 2 865 000 рублей. Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Синергия» создана 5 марта 2014 года. Основная деятельность компании — агентская деятельность по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт ТУ-154М и авиадвигатели были выставлены с начальной ценой 2,5 млн рублей. За почти полгода имущество подешевело с 8 282 079,9 рубля.

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Напомним, в отношении авиапредприятия до 25 августа 2017 года был продлён срок конкурсного производства. В своём ходатайстве конкурсный управляющий Евгений Грабалин объяснил необходимость продления тем, что до сих пор не завершена реализация воздушного судна ТУ-154М, принадлежащего должнику.

Авиакомпания «Татарстан» была признана банкротом по собственному иску 31 октября 2014 года.

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Добавим, в ноябре 2013 года в аэропорту Казани произошло крушение самолёта Boeing 737−500 авиакомпании «Татарстан». Лайнер упал при посадке во время ухода на второй круг. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. В числе пассажиров были глава республиканского управления ФСБ Александр Антонов и сын президента республики Ирек Минниханов.

Согласно результатам расследования обстоятельств катастрофы, проведённого Международным авиационным комитетом, причиной крушения стали системные недостатки в работе экипажа, авиакомпании и авиационных властей всех уровней.

31 декабря 2013 года авиакомпания прекратила полёты и с этого дня не значится в расписании аэропортов. Другая региональная государственная авиакомпания — «Ак Барс Аэро» стала наследником парка самолётов и маршрутной сети «Татарстана», а также получила субсидии из федерального бюджета на авиаперевозки в Приволжском федеральном округе.