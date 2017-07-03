Авиакомпания «Татарстан» продала последний самолёт перепродавцам
Казань, 3 июля, 2017, 04:30 — ИА Регнум.
Очередная попытка продажи последнего самолёта из авиапарка компании-банкрота ОАО «Авиакомпания Татарстан» увенчалась успехом. Воздушное судно ТУ-154М и четыре авиадвигателя были проданы на 365 тыс. рублей дороже своей начальной цены, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на итоговый протокол.
На имущество, которое конкурсный управляющий пытался реализовать почти полгода, в этот раз претендовали сразу четыре компаний из разных городов. Среди них — ООО «Авиа-Авангард» из Самары, ООО «Авиафлот-лизинг» из Ульяновска, ООО «Натуральная энергия» из Жуковского и ООО «Синергия» из Москва. Ульяновская компания дважды подняла цену, но её обошло московское ООО, которое и стало победителем. Имущество татарского авиабанкрота было продано за 2 865 000 рублей. Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Синергия» создана 5 марта 2014 года. Основная деятельность компании — агентская деятельность по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт ТУ-154М и авиадвигатели были выставлены с начальной ценой 2,5 млн рублей. За почти полгода имущество подешевело с 8 282 079,9 рубля.
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Напомним, в отношении авиапредприятия до 25 августа 2017 года был продлён срок конкурсного производства. В своём ходатайстве конкурсный управляющий Евгений Грабалин объяснил необходимость продления тем, что до сих пор не завершена реализация воздушного судна ТУ-154М, принадлежащего должнику.
Авиакомпания «Татарстан» была признана банкротом по собственному иску 31 октября 2014 года.
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Добавим, в ноябре 2013 года в аэропорту Казани произошло крушение самолёта Boeing 737−500 авиакомпании «Татарстан». Лайнер упал при посадке во время ухода на второй круг. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. В числе пассажиров были глава республиканского управления ФСБ Александр Антонов и сын президента республики Ирек Минниханов.
Согласно результатам расследования обстоятельств катастрофы, проведённого Международным авиационным комитетом, причиной крушения стали системные недостатки в работе экипажа, авиакомпании и авиационных властей всех уровней.
31 декабря 2013 года авиакомпания прекратила полёты и с этого дня не значится в расписании аэропортов. Другая региональная государственная авиакомпания — «Ак Барс Аэро» стала наследником парка самолётов и маршрутной сети «Татарстана», а также получила субсидии из федерального бюджета на авиаперевозки в Приволжском федеральном округе.