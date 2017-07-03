Казань, 3 июля, 2017, 04:24 — ИА Регнум.

Участок площадью свыше 759 га в районе Аракчино (Татария) официально внесён в виде имущественного взноса в унитарную некоммерческую организацию «Республиканский фонд поддержки». Рыночная стоимость участка составляет 7 210 443 809 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение Минземимущества РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Оценка имущества была проведена ООО «АК Восток», отчёт по результатам составлен 28 июня 2017 года. Между тем, согласно данным с публичной кадастровой карты, участок с данным кадастровым номером имеет кадастровую стоимость 27 212 413 327,2 рубля.

Министерство земельных и имущественных отношений РТ до конца недели должно передать участок, а отдел реестра госсобственности республики с момента регистрации акта приёма-передачи должен исключить его из реестра госсобственности. До 28 июля фонд должен будет переоформить переход права собственности.

Выполнение всех поручений в рамках распоряжения ведомства находится на личном контроле его главы Азата Хамаева.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая Госсовет РТ в трёх чтениях принял поправки о выделении в аренду участков без торгов тем компаниям, которые готовы взять на себя решение проблем обманутых дольщиков и клиентов банков, которые пострадали от их действия или бездействия. Помощь по этой схеме должны получить и вкладчики «лопнувших» с начала 2017 года банков, среди которых — «Татфондбанк», «ИнтехБанк», «Анкор банк» и «Татагропромбанк».

Напомним, в задачи новой организации входит девелоперская работа по развитию того участка, что будет внесён в качестве имущественного взноса, работа с вкладчиками и дольщиками. Кроме того, новый фонд будет работать с конкурсными управляющими ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а 11 апреля 2017 года его признали банкротом. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

По данным следственных органов, с июня по декабря 2016 года путём обмана и ввода в заблуждение свыше 1,1 тысячи вкладчиков «Татфондбанка» убедили перевести деньги под доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ». Общая сумма средств превышает 1,17 млрд рублей.

В настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.

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"ИнтехБанк» приостановил работу офисов «по техническим причинам» 19 декабря 2016 года. А 23 декабря Банк России возложил на АСВ функции его временной администрации. 3 марта 2017 года у банка была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, а 12 апреля 2017 года его признали банкротом.