Владивосток, 3 июля, 2017, 05:20 — ИА Регнум. Приморский океанариум, расположенный на острове Русский во Владивостоке, объявил второй в 2017 году аукцион на поиск вооружённой охраны. Руководство научно-образовательного комплекса запросило шестерых специалистов на два поста и готово заплатить свыше 5,1 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Primocean.ru Приморский океанариум

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Согласно техническому заданию, размещённому на едином портале государственных закупок, шесть новых охранников должны будут обеспечивать охрану Приморского океанариума с использованием служебного и гражданского оружия. В обязанности работников войдёт организация пропускного режима — проверка пропусков, контроль выноса материальных ценностей, проверка посетителей на предмет провоза алкоголя, наркотиков, оружия и взрывчатых веществ.

Вооружённым охранникам в случае необходимости предстоит задерживать правонарушителей, блокировать пути их отхода, устанавливать очевидцев и сохранять следы правонарушений, отражать групповые и вооружённые нападения на Приморский океанариум, предупреждать случаи хищений, недостач, порчи имущества.

На два поста руководство научно-образовательного комплекса запросило шестерых охранников, общее количество часов работы превышает 28,5 тыс. Источник финансирования — выделяемые на выполнение госзадания субсидии.

Проведение аукциона запланировано на ближайший четверг, 6 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2016 года руководство Приморского океанариума объявило аукцион на выставление вооружённой охраны. Обеспечение порядка и ликвидацию непредвиденных ситуаций тогда оценили в 9,6 млн рублей.

Только по официальным данным, на объекте саммита АТЭС-2012 года, открытого только в сентябре 2016 года, погибли свыше 16 обитателей. В минувший четверг, 29 июня, стало известно о смерти ската-орляка — по неизвестной причине у него случилось кровоизлияние в мозг. По факту гибели ряда животных расследуются уголовные дела.