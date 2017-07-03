Эр-Рияд, 3 июля, 2017, 04:11 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта откликнулись на призыв правительства Кувейта о предоставлении Катару дополнительных 48 часов для подготовки ответа на предъявленные требования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное сообщение властей Саудовской Аравии.

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Ранее кувейтское информационное агентство Kuna сообщило о предложении правительства страны продлить истекающий 2 июля срок для ответа на предъявленный Катару ультиматум. Соответствующее заявление было сделано по итогам прошедшей встречи эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха с министром иностранных дел Катара Махаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Ответ на требования арабских стран Катар обещал дать не позднее 3 июля. Ранее глава МИД Катара уже заявлял о том, что не будет выполнять выдвинутые требования, поскольку они направлены не на борьбу с терроризмом, а на ограничение суверенитета страны.

Несмотря на это Аль Тани заявлял о том, что Доха готова вести переговоры с соседями по вопросам региональной безопасности и сохранения стабильности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 5 июля, главы внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна намерены прибыть в Каир по приглашению своего египетского коллеги. Стороны обсудят сложившуюся вокруг Катара ситуацию.

Напомним, месяц назад, 5 июня, ряд стран Персидского залива и примкнувшие к ним государства объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за его поддержки терроризма. В самом Катаре подобные обвинения отрицают.