Гуйян, Китай, 3 июля, 2017, 03:52 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь человек погибли, еще 35 получили ранения в результате взрыва газопровода в провинции Гуйчжоу, расположенной на юго-западе Китая, передает 2 июля агентство «Синьхуа».

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Взрыв прогремел в районе 10 часов утра в городке Шацзы уезда Цинлун. Раненые, включая четверых, находящихся в критическом состоянии, доставлены в госпиталь на лечение, передаю спасатели.

Как стало известно, непрекращающиеся вот уже несколько дней проливные дожди привели к сходу оползня, который повредил газопровод, принадлежащий китайской нефтегазовой компании China National Petroleum Corporation (CNPC), а также вызвал утечку природного газа и последовавший за этим взрыв.

Пламя, вызванное пожаром, перебросилось на близлежащие здания. Начато предварительное расследование обстоятельств случившегося.