Пекин, 3 июля, 2017, 03:52 — ИА Регнум. Китайские ведомства, занимающиеся контролем за паводками, утверждают, что уровень воды в более чем 60 реках на юге Китая превысил предельно допустимую отметку вследствие проливных дождей, не прекращающихся в последние дни, передает 2 июля агентство «Синьхуа».

Янцзы

Проливные дожди, не прекращающиеся вот уже несколько дней в провинции Хунань, привели к росту уровня воды в одном из ключевых притоков реки Янцзы — реке Сянцзян. В результате был зафиксирован рекордный уровень воды в реке, передает Офис Национального контроля за наводнениями и штаб-квартира контроля за засухами.

Кроме того, уровень воды в озере Дунтин и ряде ключевых реках в провинции Хунань превысили предельно допустимый уровень, что привело к ухудшению паводковой ситуации.

Также, известно, что более 500 тыс. человек приняли участие в борьбе с паводками на юге Китая. Власти призывает местные администрации быть начеку в связи с разгулом стихии и обеспечить надлежащий мониторинг за водохранилищами, ГЭС и иными инфраструктурными объектами, находящимися в прямом контакте с водой.

Государственный метеорологический центр Китая прогнозирует, что, начиная со 2 юля, штормы обрушатся на провинции Гуанси и Хунань, в результате только за одни сутки может выпасть до 110 мм осадков.

Напомним, что непрекращающиеся проливные дожди стали причиной смерти семи человек только в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. По всему Китаю количество жертв исчисляется многими десятками.