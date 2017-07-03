Петропавловск-Камчатский, 3 июля, 2017, 03:51 — ИА Регнум. На Камчатке один из самых активных вулканов полуострова Шивелуч выбросил мощный столб пепла на высоту до 12 км при высоте самого исполина в 3283 метра. Как сообщили ИА REGNUM в МЧС региона, для местных жителей никакой опасности нет — пепел не достиг населенных пунктов.

Шивелуч

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Отмечается, что после выброса образовались два пепловых шлейфа. Один из них протянулся на 158 км в сторону Камчатского залива, а второй — на 360 км в Охотское море. «На пути распространения пепловых шлейфов населённые пункты отсутствуют. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят. Зарегистрированных тургрупп нет», — говорят в МЧС.

ИА REGNUM напоминает, что этим летом камчатские вулканы проявляют повышенную активность, в том числе и Шивелуч. В июне после нескольких выбросов на исполинах, пепел выпал в шести населенных пунктах региона.

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