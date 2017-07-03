Южно-Сахалинск, 3 июля, 2017, 03:50 — ИА Регнум. В течение четырех дней на южно-курильских островах Итуруп, Кунашир и Шикотан работала японская бизнес-миссия. Гости изучали возможности ведения совместной экономической деятельности на этих землях, передает корреспондент ИА REGNUM.

gekiyaku.com Южные Курилы

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Бизнесмены из Японии ознакомились с работой нескольких десятков объектов транспорта, энергетики, туризма, торговли, рыболовства и медицины, провели ряд встреч с российскими предпринимателями.

Один из наиболее перспективных проектов — строительство ветродизельных электростанций, подобные энергоустановки эффективны в условиях сильной ветровой нагрузки на Курилах.

В сфере транспорта опыт Японии может быть использован в модернизации портовых сооружений. Это расширит возможности курильских причалов и привлечет на острова дополнительных туристов и бизнесменов. Еще одна важная задача — наладить прямое паромное и авиационное сообщение между Курилами и Японией. В настоящее время морское сообщение действует только между сахалинским Корсаковом и японским Ваканаем.

Достигнуты предварительные договоренности и в рыбной отрасли. Вариантов взаимодействия здесь множество — от применений японских технологий ловли и переработки биоресурсов до создания совместных предприятий. Перспективной признана марикультура. Иностранцы нашли условия в курильских бухтах оптимальными для выращивания морских биоресурсов.

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«Считаю, что главная цель — изучение возможностей для совместной деятельности на южных Курилах — достигнута. Мы предоставили японской стороне свои предложения. Теперь ждем ответных предложений от них. По каждому из предложенных проектов потребуется детализация, дополнительные расчеты. Считаем, что все проекты на островах должны реализовываться на основе взаимовыгодных и взаимоприемлемых условий» — сказал губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

Ожидается что уже в ближайшие дни руководитель бизнес-миссии, специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава, доложит Синдзо Абэ о результатах поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, РФ готова обсуждать с Японией инициативы, которые могли бы способствовать социально-экономическому развитию южных Курил. По заключению мирного договора с Японией позиция РФ остается неизменной: Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Ее суверенитет и юрисдикция над ними не подлежат сомнению.