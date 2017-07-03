Благовещенск, 3 июля, 2017, 05:18 — ИА Регнум. В Амурской области на конец июня по сравнению с началом 2017 года значительней всего подорожали сыры и водка — до 23 рублей. Среди свежих овощей к лету на 108 рублей за килограмм подешевели огурцы, помидоры — на 48 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Амурстате.

Cыр

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С начала 2017 года варёная колбаса подорожала на 5 рублей за килограмм, на конец июня стоимость составляла 347 рублей, мороженая рыба подорожала на 7 рублей — до 123 рублей за килограмм, творог вырос в цене на 4 рубля — до 343 рублей, сыры подорожали на 21 рубль — до 462 рублей.

Стерилизованное молоко, байховый чай, соль подорожали до 2 рублей.

Стоимость картофеля выросла на 7 рублей — до 36 рублей за килограмм, белокочанная капуста подорожала на 8 рублей — до 38 рублей, репчатый лук подорожал на 5 рублей — до 37 рублей.

Литр водки вырос в цене на 23 рубля — до 709 рублей.

За килограмм говядины в конце июня 2017 года просили 351 рубль, то есть на 7 рублей меньше, чем в январе 2017 года, свинина и подсолнечное масло подешевели на 14 рублей, масло сливочное — на 7 рублей, куриные яйца — на 20 рублей, гречка — на 18 рублей. Свежие огурцы к лету подешевели на 108 рублей за килограмм, помидоры — на 48 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 июня 2017 года по сравнению с началом года рост инфляции в России составил 2%. Продовольственные товары за указанный период подорожали на 2,4%, в частности сливочное масло выросло в цене на 6,8%, молоко и молочная продукция — на 3,2%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,4%, рыба и морепродукты — 1,3%.