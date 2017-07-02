Москва, 3 июля, 2017, 02:39 — ИА Регнум. В российском МИДе считают недопустимой ситуацию, при которой США явным образом, в том числе военной силой, поддерживают одну из сторон конфликта в Сирии. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в опубликованном 3 июля интервью газете «Известия».

Mid.ru МИД

"США в некоторых своих действиях проявляют прежнее стремление подыграть, в том числе военной силой, одной из сторон конфликта, — считает замглавы МИД РФ. — Мы неоднократно заявляли о неприятии подобного рода подходов».

В свою очередь, Российская Федерация продолжает выступать за «безусловное сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии». Единственный путь выхода из сирийского кризиса, по мнению Рябкова, является налаживание «прямых диалоговых форм» между законным правительством Сирии и оппозицией.

Усилия в этом направлении Россия активном образом прикладывает на переговорных площадках в Женеве и Астане.

«Нельзя делить террористов на плохих и не очень плохих, пытаясь подобным делением решить собственные геополитические задачи, — подчеркнул также замглавы российского внешнеполитического ведомства, отметив при этом, что с террористами не может быть никаких договоренностей. — …Ликвидация террористического гнезда в Сирии — была и остается ключевой задачей».

К сожалению, в настоящий момент простых решений сирийского конфликта быть не может, поскольку в «этот клубок противоречий вплетено» большое количество интересов и факторов, отметил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о начале нового этапа пропагандистской кампании по обвинению правительства Сирии в применении химического оружия. «Фальшивок будет много, кампания запланирована масштабная», — выразила уверенность представитель МИД.