Денвер, США, 3 июля, 2017, 02:03 — ИА Регнум.

Пассажирский самолет американских авиалиний SkyWest, выполнявший рейс из Аспена в Денвер, штат Колорадо, совершил посадку в аэропорту назначения с горящим двигателем. Жертв удалось избежать, сообщает 2 июля издание The Denver Channel со ссылкой на заявление пресс-службы авиакомпании.

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По словам пресс-секретаря SkyWest Airlines Мариссы Сноу, проблемы с двигателем обнаружились уже во время захода на посадку примерно в 14:30.

Экипаж корабля принял решение о посадке, и лайнер благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу. К этому моменту левый двигатель авиамашины уже был объят огнем.

Пассажиры успешно покинули салон самолета еще до прибытия пожарных служб. Сообщается, что никто из 59 пассажиров не пострадал.

На месте происшествия работают эксперты. Пожар потушен, и специалисты выясняют возможные причины возникновения неисправности.

Аэропорт Денвера работает в штатном режиме.