Наньнин, Китай, 3 июля, 2017, 03:51 — ИА Регнум. Непрекращающиеся проливные дожди стали причиной смерти семи человек в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, передает 2 июля агентство «Синьхуа».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

Проливные дожди накрыли 28 уездов по всей провинции Гуанси, что привело к тому, что по меньшей мере 23 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться с более безопасное место. Всего стихия затронула 270 тыс. человек.

Более 6100 домов были разрушены, залито водой тысячи гектар пшеницы. Ливни нанесли прямой экономический ущерб в размере 300 млн юаней ($44 млн).

Напомним, что непрекращающиеся ливни накрыли большую часть южных и центральных районов Китая. в результате, жертвами стихии стали уже многие десятки человек, а нанесенный экономический ущерб исчисляется миллиардами долларов США.