Белград, 3 июля, 2017, 01:45 — ИА Регнум. Поставки российского оружия в Сербию имеют большое значение и необходимы для значительного повышения оборонной способности страны. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил 2 июля в интервью РИА Новости.

Евгений Давыдов ИА Красная Весна МИГ-29

По словам главы государства, в ближайшем будущем ожидается прибытие в Сербию министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также Сербия намерена принять партию российских танков и разведывательных машин.

«Это имеет большое значение для нас, хотя некоторые невежды и говорили, мол, зачем нам это», — прокомментировал ситуацию с поставками российского оружия сербский лидер.

Вучич пояснил также, что с российским оружием оборонные способности Сербия значительно возрастут, что позволит не допустить ситуации 1999 года, когда страна подверглась бомбардировками авиации НАТО.

«Наши оборонные способности серьезно вырастут буквально за один день», — выразил уверенность президент Сербии.

После того как вооруженные силы страны будут укомплектованы российскими истребителями МиГ-29, планируется также поставки радаров и систем противоракетной обороны, благодаря чему население Сербии почувствует себя в безопасности, отметил Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вучич выразил надежду на то, что Российская Федерация сможет оказать помощь в строительстве транзитного газопровода, который планируется к постройке в Сербии в рамках вновь обсуждаемого Россией и партнерами проекта «Южный поток».