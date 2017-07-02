Вашингтон, 3 июля, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Китай выразил твердый протест против продажи американского вооружения Тайваню и призвал США немедленно пересмотреть свое решение, передает агентство «Синьхуа».

Флаг КНР

"Неверный шаг США идет вразрез с договоренностями, достигнутыми главами двух стран, достигнутыми в Мар-а-Лаго и всем позитивным подвижкам в отношениях между США и КНР», — заявил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне, добавив, что это лишь навредит двустороннему доверию и сотрудничеству.

Пресс-секретарь также отметил, что действия США дают все основания народу Китая выражать свое негодование произошедшим, а также имеет полное право к дальнейшим обоснованным действиям. Он также раскритиковал шаг, как (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сторонникам «независимости Тайваня», который вредит стабильности в регионе.

«США неоднократно заявляли, что их интересом является поддержание мира и стабильности по обе стороны пролива. И тем не менее, их действия расходятся с заявлениями», — заявил пресс-секретарь.

Он также отметил, что Китай намерен и способен сдерживать сепаратистские тенденции сил, выступающих за «независимость Тайваня» и защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Напомним, что 30 июня стало известно о том, что Госдепартамент США одобрил семь сделок по продаже вооружения Тайваню на общую сумму в $1,4 млрд.