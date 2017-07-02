Каир, 3 июля, 2017, 01:18 — ИА Регнум. Руководители внешнеполитических ведомств Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна встретятся 5 июля в Каире для обсуждения сложившейся вокруг Катара ситуации. Об этом 2 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление МИДа Египта.

Олег Филиппов ИА Красная Весна Каир

Сообщается, что встреча глав МИД арабских стран состоится по приглашению главы МИДа Египта Самеха Шукри.

«По приглашению министра иностранных дел Самеха Шукри в среду, 5 июля, в Каире состоится заседание четырех министров иностранных дел: Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна», — говорится в сообщении официального представителя МИД Египта Ахмеда Абу Зеида.

Министры намерены обсудить ситуацию в отношениях с Катаром.

Ранее, 29 июня, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил о том, что Доха готова вести переговоры с соседями по вопросам сохранения безопасности и региональной стабильности.

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Между тем 23 июня Катар Аль Тани заявил, что не намерен выполнять предъявленные 13 требований, в том числе о закрытии турецкой военной базы на своей территории и блокировании телеканала Al Jazeera. По мнению министра, выдвинутые требования направлены не на обеспечение борьбы с терроризмом, а на ограничение суверенитета страны.

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Напомним, месяц назад страны Персидского залива объявили о разрыве дипломатических и иных связей с Катаром, обвинив власти страны в поддержке терроризма и сближении с шиитским Ираном.