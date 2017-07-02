Пекин, 2 июля, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Эсминцу USS Stethem, вошедшему без разрешения в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, было сделано предупреждение. Об этом, как передает RT, говорится в заявлении китайского МИД.

Defense Dept. photo by U.S. Air Force Staff Sgt. D. Myles Cullen Истребитель Shenyang J-11, КНР

«2 июля американский эсминец Stethem без разрешения вошел в акваторию китайских островов Сиша, — говорится в сообщении. — Китай немедленно направил военные корабли и истребители для того, чтобы сделать предупреждение американскому кораблю и вытеснить его из территориальных вод».

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Китая выразило «недовольство и решительный протест» в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, научная общественность Китая проявляет особый интерес к Южно-Китайскому морю. В течение 2017 г. было проведено несколько экспедиций, совершивших ряд бурений подводного грунта для изучения его состава. Интерес вызван не только научным, но геополитическим интересом. Китай всячески стремится доказать принадлежность островов в Южно-Китайском море китайской части Евразии, а значит и право на владение ими.