Львов, Украина, 2 июля, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Полуостров Крым является российской территорией. Об этом украинскому телеканалу «1+1» сообщил российский певец Митя Фомин, выступивший на фестивале Alfa Jazz Fest во Львове.

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«Езжу (на Украину), я недавно выступил с концертом в Одессе, — сказал Фомин. — Прекрасно дал шикарный концерт».

Отвечая на вопрос сотрудницы СМИ о том, считает ли он Крым частью РФ, артист заявил: «По факту это российская территория».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.