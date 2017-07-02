Пекин, 2 июля, 2017, 20:58 — ИА Регнум. Безопасности Китая и России будет нанесен ущерб из-за размещение американской системы ПРО THAAD в Южной Корее. Об этом, как передает RT, заявил лидер Китая Си Цзиньпин.

(сс) Ralph Scott Противоракетный комплекс THAAD

«Размещение США системы ПРО THAAD в Южной Корее нанесет серьезный ущерб интересам стратегической безопасности стран в регионе, в том числе Китая и России», — говорит он.

При этом Си Цзиньпин добавил, что системы ПРО THAAD в Южной Корее нарушат стратегический баланс региона, а также не помогут сохранить стабильность и мир в регионе.

О начале развертывания в Южной Корее системы противоракетного комплекса THAAD было заявлено военными США в начале марта, после очередных ракетных испытаний КНДР. Первые элементы системы прибыли в Сеул 7 марта, в настоящий момент ключевые элементы системы введены в строй.