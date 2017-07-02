Великий Новгород, 2 июля, 2017, 20:47 — ИА Регнум. В Новгородской области в зоне подтопления после ливневых дождей оказались и жители поселка Крестцы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, в посёлке организован пункт временного пребывания.

(сс) George Hodan Ливень

Здесь подтоплены 35 дворовых территорий, на которых расположены 35 частных жилых домов.

«При необходимости всем жителям, оказавшимся в зоне ЧС, будут доставлены питьевая вода, медикаменты и продукты», — отметили в пресс-центре правительства области.

Также, как уверяют в новгородском правительстве, обеспечены всем необходимым и жители Любытинского района, в том числе посёлка Неболчи.

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«Спасатели на катере обходят все деревни, отрезанные от сухопутного сообщения. Сотрудники МЧС предлагают всем гражданам, которые нуждаются в медицинской помощи, эвакуацию, пока все отказываются», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Отмечается, что вода в районном центре Любытино начинает убывать. В течение 1−2 дней спасатели приступят к осушительным работам в жилых помещениях. В посёлке остаются подтопленными 28 приусадебных участка, четыре жилых дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, серьёзные подтопления также произошли в ряде населённых пунктов Любытинского района. Также повреждены участки автомобильных дорог в Любытинском, Окуловском и Крестецком районах. Остаются поврежденными 14 дорог, 4 участка уже восстановлены. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин и члены правительства региона продолжают работу в зоне ЧС.