Белград, 2 июля, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Российская Федерация может помочь Сербии при строительстве транзитного газопровода, который проследует от болгарской границы. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в интервью РИА «Новости».

Kremlin.ru Торжественная церемония сварки первого стыка газопровода «Южный поток»

"На границе с Болгарией мы (Сербия) должны будем построить принимающий газопровод сами или при помощи России, — сказал Вучич. — Таким образом, на границе получаем 9,8 млрд кубометров газа. От нас пойдут ответвления к Республике Сербской, Боснии и Герцеговине, Приштине, Хорватии».

По его словам, Сербия за транзит голубого топлива рассчитывает ежегодно получать порядка 100 до 150 млн евро.

При этом Вучич отметил, что этот план может быть реализован, если в Болгарии успешно построят газовый хаб.

Напомним, что газопровод «Южный поток» должен был пройти от российского побережья по дну Чёрного моря до берега Болгарии, оттуда в Сербию, затем в Венгрию далее в Австрию. Однако власти США оказали политическое давление на ЕС, и проект был фактически сорван. Россия пыталась маневрировать, но США прямо надавили на Болгарию и эта страна отказалась от выгодного для неё проекта.

В итоге в конце 2014 г. проект газопровода «Южный поток» был официально свернут и Россия переключилась на строительство газопровода «Турецкий поток».