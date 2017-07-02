Пенза, 2 июля, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Неверов посетил с рабочим визитом Пензу.

Флаг партии «Единая Россия»

Сергей Неверов встретился с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, секретарем Пензенского регионального отделения «Единой России», председателем Законодательного собрания региона Валерием Лидиным.

Встреча прошла в областной библиотеке имени М.Ю.Лермонтова.

На встрече Сергей Неверов отметил, насколько важна и полезна совместная работа депутатов Госдумы с представителями исполнительной и законодательной власти субъектов для решения насущных для регионов вопросов.

«Синхронизация работы депутатского корпуса разных уровней позволяет оперативно принимать необходимые решения, вносить корректировки в планы развития. Наша работа строится в первую очередь на личной коммуникации с людьми, и поэтому вместе мы должны обсуждать вопросы, наказы, которые получаем от граждан, и главное — их реализацию», — заявил секретарь Генсовета «Единой России».

Белозерцев в свою очередь рассказал Сергею Неверову о социально-экономическом развитии региона и реализации социально значимых программ.

После встречи Сергей Неверов, Иван Белозерцев и Валерий Лидин ознакомились с экспозициями библиотеки, где представлены дипломные работы выпускников региональных вузов отделений дизайна, живописи и реставрации.

Кроме того, Сергей Неверов и Иван Белозерцев посетили пансионат для молодых людей с инвалидностью, лишенных родительского попечения «Дом Вероники», построенный в рамках государственно-частного партнерства. Также в ходе своего визита в Пензу секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» и глава региона побывали в новом микрорайоне «Спутник», где посетили новую школу, построенную по программе модернизации школ, которая была инициирована депутатами «Единой России».

Также Сергей Неверов провел совещание по обсуждению предстоящих выборов и стратегий избирательных компаний в Пензенской, Саратовской, Кировской областях и республике Удмуртия.

«Не стоит думать, что выдвижение кандидатов — повод отдохнуть. Нет, работать нужно с удвоенной силой. Личный контакт, личная встреча — вот то, на что необходимо делать ставку каждому, кто идет на выборы. И помнить, что, избравшись, предстоит держать ответ за свои обещания, за реализацию той программы, с которой кандидаты идут на выборы. Это и есть наша стратегия», — подчеркнул Сергей Неверов.