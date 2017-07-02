Санкт-Петербург, 2 июля, 2017, 20:15 — ИА Регнум. Красочная церемония официального закрытия Кубка конфедераций FIFA состоялась на стадионе «Санкт-Петербург Арена» вечером 2 июля, передает корреспондент ИА REGNUM. Она предшествовала финальному матчу турнира, в котором в 21:00 встретятся сборные Чили и Германии.

Символика Чемпионата мира по футболу 2018

На церемонии закрытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге были представлены страны, сборные которых становились победителями этого турнира с момента его учреждения.

Каждая страна, среди которых были Аргентина, Дания, Бразилия, Мексика, Франция, была представлена костюмированным танцевальным номером и известными мелодиями этих стран, составившими целое театральное представление.

Также на церемонии была символически представлена история и культурные достижения Санкт-Петербурга. В частности, балетный номер представили воспитанники Академии русского балета имени А.Вагановой.

Особый интерес вызвал театрализованный номер, посвященный первому футбольному матчу в России, который состоялся в Петербурге в 1897 году.

В завершении церемонии зрителям церемонии был представлен главный трофей турнира, который обретёт своего нового обладателя через несколько часов на стадионе «Санкт-Петербург».