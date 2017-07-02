Вашингтон, 2 июля, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter опубликовал видео, на котором он «избивает» человека с логотипом известной телекомпании CNN на месте головы.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Короткий видеоролик президент США сопроводил хэштегами #FraudNewsCNN («сфабрикованные новости CNN) и FNN (Fake News Network — «Лживая новостная сеть»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа возмущена действиями средств массовой информации (СМИ), которые тратят эфирное время на ложные истории про Россию.

По ее словам, Трамп хотел бы, чтобы СМИ США больше концертировали свое внимание на законодательной повестке дня.

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