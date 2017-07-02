Каракас, 2 июля, 2017, 20:03 — ИА Регнум. Венесуэльская оппозиция отметила в субботу, 1 июля, 90-й день протестов. Количество погибших увеличилось на 4 человека и достигло 89.

Jamez42 Венесуэльские баррикады

Протестующие в этот день маршировали по главному шоссе Каракаса с требованиями отменить слушания по делу, возбужденному Верховным Судом страны против генерального прокурора Луисы Ортеги Диас, объявившей о своем переходе в оппозицию. Заместитель главы венесуэльского парламента Фредди Гевара обратился к противникам исполнительной власти страны продолжать активные уличные выступления с тем, чтобы добиться ухода в отставку президента Николаса Мадуро и его кабинета.

В то же самое время выходящее в Каракасе издание Ultimas noticias опубликовало результаты очередного социологического опроса, согласно которым 58% граждан считают, что возникшие в стране проблемы должен решать действующий ее лидер. 36% опрошенных полагают, что этим должна заниматься оппозиция в лице Национальной Ассамблеи. Еще 6% от ответа воздержались.

58% респондентов считают, что уход Мадуро в отставку вызовет негативные последствия, 32% приветствовали бы это решение, а 10% не озвучили своего мнения.

59% населения желают, чтобы новые президентские выборы состоялись в 2018 году, 38% настаивают на немедленном отстранении Мадуро от должности и 3% не ответили.

Читайте также:

Слушание уголовного дела против генпрокурора Венесуэлы назначено на 4 июля

Венесуэла: «Трезубец» оппозиции неспособен пробить щит чавистов»