Москва, 3 июля, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июля, в Госдуме пройдут парламентские слушания по вопросу работы фонда участников долевого строительства, сообщает ИА REGNUM. Слушания пройдут под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Кроме депутатов в них примут участие также застройщики, страховщики, банкиры и представители Центробанка. Половина приглашенных на слушания — участники долевого строительства. В Госдуме пригласили представителей обманутых дольщиков из самых проблемных регионов — Новосибирская область, Краснодарский край, Самарская область, Москва и Московская область, Челябинская область, Санкт-Петербург.

В ходе парламентских слушаний планируется выслушать дольщиков, в том числе пострадавших от недобросовестных застройщиков, планируется обсудить правительственный законопроект о создании государственного компенсационного фонда для обманутых дольщиков готовится ко второму чтению.

По действующим сегодня нормам, компенсационный фонд финансируется за счет отчислений застройщиков. Причем, размер этих отчислений не должен превышать 1% от стоимости строительства одного дома.

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Законопроект предлагает изменить эту норму и сделать ставку для отчислений в фонд вариативной. Определять размер ставки предлагается самому фонду, однако по какой методике производить расчет, правительство пока не уточнило.

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Правительственный законопроект направлен на то, чтобы не допустить появления новых обманутых дольщиков. Однако в ходе рассмотрения документа в Госдуме, депутаты согласились, что в законопроекте нужно также прописать условия компенсаций для дольщиков, которые уже пострадали от недобросовестных действий застройщиков.

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Между тем 2 июля порядка 3 тыс. обманутых дольщиков Москвы и Московской области провели митинг и потребовали учесть их интересы при рассмотрении в новом компенсационном фонде.