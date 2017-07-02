Москва, 2 июля, 2017, 19:48 — ИА Регнум. «Мне достались очень достойные люди, — сказал Сантуш. — Мы не такую игру, правда, хотели показать, но мы все-таки хорошо сыграли в общем. На протяжении 120 минут мы были лучше, и Португалия справедливо одержала победу».

Clément Bucco-Lechat Фернанду Сантуш

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июля сборная Португалии переиграла команду Мексики в матче за 3-е место КК-2017. Матч, прошедший на стадионе «Открытие Арена», завершился со счетом 2:1.

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