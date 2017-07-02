Мадрид, 2 июля, 2017, 19:41 — ИА Регнум. 54% населения Каталонии заявили, что приняли бы участие в планируемом правительством автономии на 1 октября 2017 года референдуме по вопросу независимости. Об этом сообщает издание La Vanguardia, ссылающееся на результаты соцопроса, проведенного в конце июня 2017 года мадридской консалтинговой компанией GAD3.

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42,5% электората готово проголосовать за независимость автономии и 37,6% — против этого. При этом 57% избирателей видят решение проблемы в изменении Конституции страны с тем, чтобы Основной закон позволил принимать решение только каталонцам о выходе региона из состава пиренейского королевства.

В целом 71% опрошенныхсогласны с тем, что «надо провести референдум, чтобы поставить точку в этом вопросе и больше не возвращаться к нему».

58,4% из них считают, что «плебисцит должен быть проведен с разрешения центрального правительства» (как записано в Конституции) и 37,8% думают, что каталонское правительство имеет право принять решение о референдуме в одностороннем порядке, несмотря на то, что это Конституцию нарушает.

28,7% опрошенных уверены, что все закончится вердиктом Конституционного Суда страны, аннулирующим решение каталонцев о проведении плебисцита, и назначением досрочных выборов в регионе. 28,5% полагают, что правительства страны и автономии «договорятся о взаимоприемлемом решении». 17,4% склоняются к самому пессимистичному завершению процесса: референдум будет отменен и автономный статус Каталонии приостановлен. И лишь 11,9% думают, что Каталонии разрешат стать самостоятельным государством.

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