Киев, 2 июля, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Властям Украины необходимо составить реестр организаторов концертов, которые приглашают в страну российских артистов. Об этом сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко на своей странице в соцсети Twitter.

Arnaud DG Украинский пограничный столб

«Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на фестивали и концерты нарушителей украинских законов из России, — написал Кириленко. — Чтобы за такими деятелями следить особенно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Украины регулярно запрещают въезд на территорию страны гражданам, которые якобы «нарушили законодательство Украины».

Так, спецслужбы Украины недавно не пустили в страну исполнительницу Татьяну Липницкую (Бьянка) и рок-музыканта Найка Борзова.

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