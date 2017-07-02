Мадрид, 2 июля, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Львиная доля общемирового долга приходится на так называемые «зрелые экономики» — $160,6 трлн (увеличение на 1,4%), в то время как развивающиеся страны должны $56,4 трлн (рост 5,4%). Развитые страны должны 390% годового ВВП.

Цуканов М.В Мировые долги

Китай и США лидируют в списке должников, как по скорости увеличения набранных кредитов, так и по общему их объему: ведущие экономики мира увеличили свои долги на $2 трлн каждая, достигнув в сумме соответственно $32,7 трлн и $63 трлн. При этом, отмечают экономисты IIF, «ВВП США рос быстрее, чем объем задолженности страны, что позволило уменьшить соотношение между этими величинами на 2,5%». Общая сумма долгов стран Евросоюза уменьшилась с $103,4 трлн до $97,7 трлн.

За три года санкций, введенных ЕС и США против России, внешний долг РФ уменьшился на 29% и по итогам первого квартала 2017 составил $518,6 млрд из которых $351 млрд приходится на корпоративный сектор и еще $119 млрд — на банковский.

Институт международных финансов — ассоциация, созданная 38 крупнейшими банками планеты в 1983 году с целью преодолеть мировой финансовый кризис начала 80-х.

Читайте также:

Совокупный внешний долг Грузии составил $15,7 млрд

Внешний госдолг России сократился на 5,2%