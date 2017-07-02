Лондон, 2 июля, 2017, 18:59 — ИА Регнум. На юге Лондона автомобиль Audi A3 на высокой скорости врезался в группу подростков, шедших по улице. Об этом сообщает BBC News.

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«16-летняя девушка погибла, еще шесть подростков пострадали, когда автомобиль врезался в пешеходов на юге Лондона», — говорится в сообщении.

Виновник ДТП скрылся, в настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, водитель транспортного средства потерял управление.

Британские полицейские разбираются в обстоятельствах крупного ДТП.