Мадрид, 3 июля, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Не успели отгреметь последние аккорды Каннского фестиваля, где ведущая Моника Белуччи оказалась в центре внимания еще на церемонии открытия, шокировав публику страстным поцелуем со своим коллегой по сцене французским актером Алексом Лутцом, как об итальянской актрисе снова стали писать европейские газеты. Вновь вспыхнувшему к ней интересу актриса обязана предстоящей в некоторых европейских странах премьере Фильма «По Млечному пути» (производство Сербия, Мексика, США, Великобритания). Первый показ фильма состоялся на Венецианском кинофестивале в Италии 9 сентября 2016 года. Любопытно, что в России премьера этой киноленты прошла еще в январе 2017 года, в Гонконге — в апреле, в Турции — в мае, а во Франции и Испании фильм выйдет только в июле.

Цитата из к/ф «По млечному пути». реж Эмир Кустурица. 2016. Сербия, Великобритания, США Свадьба

Кадр видео с сайта youtube.com канала «Cinéma CANAL+» Поцелуй Моники Белуччи с Алексом Лутцом

В пятницу, 30 июня 2017 года, актриса рассказала читателям испанской газеты El Pais о своем последнем фильме «По Млечному пути». По ее словам, — это «кинороманс», действие которого разворачивается во время войны на Балканах. Режиссер картины — Эмир Кустурица, премьера в Испании назначена на 14 июля.

«Фильм дал мне возможность раскрыть себя на экране совершенно с другой стороны», — заявила актриса, которая объяснила, что в 20 лет сомневалась, что сможет продолжать сниматься в фильмах, когда ей будет за 50 (сейчас ей 52).

«До 60-х годов, несмотря на наличие большого таланта у актрис, им было очень трудно продолжать свою карьеру после 40 лет. Сегодня ситуация меняется, — сказала Белуччи. — Стоит вспомнить о таких иконах кино как Софи Лорен и Джина Лоллобриджида. Они долгое время существовали лишь как иконы, но, как актрисам, им было трудно. Сейчас же на женщину смотрят иначе».

Актриса, сыгравшая в фильмах «Учебник любви: История» и «Матрица: Революция», призналась, что ее роль в фильме Кустурицы, ради которой ей пришлось учить сербский язык, является одной из лучших в ее карьере.

«Эта женщина — защитница, с материнским инстинктом, готовая убить, если потребуется, и отдать свою жизнь за любовь».

«Самое трудное было прыгать в холодную воду с 5-метровой высоты. Я бы предпочла лучше съесть тарелку пасты», — пошутила по поводу одной из сцен Белуччи, для которой работа с таким «энергичным» режиссером как Кустурица была «плодотворной».

Цитата из к/ф «По млечному пути». реж Эмир Кустурица. 2016. Сербия, Великобритания, США История о любви

«Шовинизм повсюду», с сожалением констатирует актриса, которая считает, что мир хоть и находится в «мужских руках», но противостояние мужчины и женщины не является адекватной реакцией на сложившееся положение вещей. «Многие вещи становятся лучше, и сейчас женщины чувствуют свою власть и креативность». Актриса не одобрила сравнение ее с Софи Лорен одним из читателей газеты:

«Я не могу с ней сравниться, она недосягаема». Также она выразила желание вернуться к работе с мексиканским актером Гаэлем Гарсия Берналем, с которым она снималась в сериале «Моцарт в джунглях». «С ним было очень легко работать… Это было сексуально».

Белуччи рассказала, что для нее не проблема раздеться на экране, если того требует сценарий. «Я пришла из мира моды, у женщин которые там работают, особое отношение к своему телу. Наверное, мы более свободны», — пояснила актриса, приведя в пример одну из финальных сцен фильма «По Млечному пути», где она должна была пройти обнаженной через тоннель. «Когда я вижу наготу знаменитой актрисы, я не думаю о ее наготе, я думаю, что она очень хорошо делает, используя свое тело, чтобы придать персонажу жизни. Я не вижу наготу, я вижу то, что за ней скрывается».

Цитата из к/ф «По млечному пути». реж Эмир Кустурица. 2016. Сербия, Великобритания, США Пляж

Актриса является одним из 774 новых членов Академии Кинематографических искусств и наук в Голливуде, чему она очень рада.

«Это большая честь, я никогда не была частью Голливуда», — говорит Белуччи. Несмотря на появление во многих американских фильмах, она не решалась совершить прыжок в Мекку кино: «Я чувствую себя очень европейской. Я никогда не думала, что смогла бы там жить», — сказала покорительница Каннского фестиваля.

«Будучи моделью с 15 лет я покупала книги Хельмута Ньютона и влюбилась в его фотографии», — говорит Моника, — она всегда мечтала стать актрисой.

Белуччи считает, что все в мире есть «свет и тень», и «мы играем с ними».

«Когда я представляю фильм, как сегодня, я нахожусь под светом прожекторов, а когда не работаю, мне нравится находиться в тени и защищаться».

Она принимает роль в зависимости от того, что чувствует, и никогда не планирует свой следующий шаг. Ее девиз в трудные времена: «Завтра будет другой день».