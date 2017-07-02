Число погибших в ДТП в Татарии выросло до 14
Казань, 2 июля, 2017, 18:47 — ИА Регнум. Число жертв дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием пассажирского автобуса в Заинском районе Татарии возросло до 14 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в региональном Минздраве.
«Авария автобуса и грузовика, в которой погибли 14 человек, в том числе 2 ребенка, и еще 15 человек пострадали, произошла в воскресенье (2 июля)», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 июля в Татарии столкнулись грузовик и автобус Самара — Ижевск. Автобус, в котором находились 29 человек, опрокинулся и загорелся.
На место ЧП прибыли сотрудники специальных служб.
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