Красногорск, 2 июля, 2017, 19:04 — ИА Регнум. Усадьба «Архангельское» вновь радует посетителей концертами и фестивалями. 1 июля в музее прошёл музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz», собравший тысячи пришедших.

Виктория Батюхно ИА REGNUM Фестиваль «Усадьба Jazz»

«Усадьба Jazz» проходит уже в четырнадцатый раз, несмотря на это, создатель фестиваля Мария Сёмушкина не перестаёт удивлять гостей новыми находками в мире музыки и знакомит посетителей с джазом со всего мира. На фестивале можно было встретить как знакомых российских исполнителей, так и совершенно новые музыкальные коллективы, приехавшие в РФ из Израиля, Великобритании и США. В музее-усадьбе работали четыре сцены, каждая из которых обладала собственной энергией и колоритом. Так, сцена «Аристократ» отличалась изысканностью классического джаза, а «Партер» предлагал посетителям зажигательный инди-поп, соул и фанк.

Виктория Батюхно ИА REGNUM Группа Sofoli выступает на сцене -Партер-

Каждый год фестиваль «Усадьба Jazz» открывает новых перспективных артистов: на сцене «Усадьба Jazz kids» выступали победители конкурса «Найдено вконтакте», а на аллеях парка можно было встретить лучших уличных музыкантов Москвы. Среди прочих исполнителей ярко выделялся коллектив Sofoli, исполняющий народные песни Западной Африки. Группа выступала не только на большей сцене, но и проводила мастер-класс на детской площадке, рассказывая юным гостям о культуре Африки и погружая посетителей всех возрастов в восхитительную атмосферу африканской деревни. Группа Shoo во главе с певицей Шуней Балашовой стала приятным открытием для гостей фестиваля: завораживающий соул надолго останется в памяти посетителей, настолько красивым было их выступление.

Сцена «Индикатор» порадовала гостей молодыми, но уже известными исполнителями. На ней можно было встретить такие коллективы как: Обе Две, MANIZHA и даже Ezra Collective, группу, приехавшую из Великобритании.

Виктория Батюхно ИА REGNUM Выступление Ezra Collective

На сцене «Партер» своё творчество представили музыканты, уже заработавшие своё имя: певица Эстер Рада порадовала поклонников потрясающей музыкой, в которой переплелись сразу несколько стилей джаза, подкрепляя исполнение сильным вокалом. Интересную программу исполнил Алексей Чумаков: в неё вошли не только его собственные песни, но и классика соула. Специальный сет также отыграла талисман Усадьбы Jazz Нино Катамадзе & Insight. Грузинская певица закрыла фестиваль, собрав рекордное количество зрителей на поляне перед сценой.

Так как 2017 год проходит под знаком экологии, фестиваль не стал исключением. На территории всего музея-усадьбы были расставлены боксы для сбора батареек и лампочек, мусор собирался раздельно, а использование пластика было сведено к минимуму. Идея «Чистая музыка — чистая природа» была призвана объединить экологию и джаз и достаточно успешно реализовалась в «Усадьбе Jazz». Так, люди специально приносили из дома материалы, которые можно пустить на переработку, чтобы поддержать лозунг «фестиваль без пластика». Помимо этого, в центре парка был создан арт-объект, нацеленный на привлечение внимания к спасению самшита, растению, погибающему на территории Северного Кавказа.