Москва, 2 июля, 2017, 18:00 — ИА Регнум. 2 июля на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч за 3-е место КК-2017 между сборными Португалии и Мексики. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу португальцев.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

На 54-й минуте 29-летний центральный защитник питерского «Зенита» Луиш Карлуш Нову Нету срезал мяч в свои ворота после прострела с левого фланга атаки — 0:1.

В компенсированное время защитник мадридского «Реала» Пепе сравнял счет после навеса Куарежмы — 1:1.

На 104-й минуте Адриен Силва вывел Португалию вперед ударом с пенальти — 2:1.

Статистика матча (Португалия/Мексика)

Удары 23/13

Удары в створ 6/6

Владение 54%/46%

Фолы 20/28

Составы на матч:

Португалия: Патрисиу, Пепе, Нету, Нельсиньо, Элизеу, Моутиньо, Перейра, Пицци, Мартинш, Силва, Нани.

Мексика: Очоа, Араухо, Лайюн, Морено, Рейеш, Маркес, Эррера, Гуардадо, Вела, Эрнандес. Перальта.

Главный арбитр матча: Фахад Аль-Мирдаси.

Предупреждения: Маркес — 15, Нельсиньо — 26, Морено — 94, Хименес — 98.

Нереализованные пенальти: Андре Силва — 16.

Голы: Нету (авг) 54 — 0:1, Пепе 90+1 — 1:1, Силва (пен) 104 — 2:1.

Удаления: Нелсиньо — 106, Хименес — 112.