Москва, 2 июля, 2017, 17:59 — ИА Регнум. В западных средствах массовой информации началась информационно-пропагандистская кампания по обвинению властей Сирии в применении химического оружия. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook .

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Старт дан, — написала она. — Таких роликов будет все больше, они будут разными по качеству исполнения ‑ и такими низкопробными как этот и голливудского уровня. Фальшивок будет много, кампания запланирована масштабная».

Ранее власти США заявляли о якобы готовящейся правительством Сирии химической атаке и пригрозили ответными мерами в случае, если таковая произойдет. В РФ на подобные заявления Вашингтона отреагировали отрицательно, заявив о появившейся у террористов возможности воспользоваться «вброшенной» информацией для организации очередного обвинения сирийского «режима».

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