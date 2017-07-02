Киев, 2 июля, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Власти Украины не пустили на территорию страны российского рок-музыканта Найка Борзова. Об этом сообщил сам артист на своей странице в соцсети Facebook.

Никита Тищенко Найк Борзов

«Друзья, к большому моему сожалению, мы не сможем увидеться с вами на фестивале Атлас в Киеве, — пишет рок-музыкант. — Нас не впустили на территорию Украины».

Борзов добавил, что ему досадно из-за того, что власти вмешиваются в «музыкальную жизнь своих граждан».

«Надеюсь, что вскоре ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ», — отметил артист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти довольно часто запрещают въезд на территорию страны гражданам, которые якобы «нарушили законодательство Украины».

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