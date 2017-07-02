Бейрут, 2 июля, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел в лагере для беженцев «Каб Ильяс» на востоке Ливана. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местные источники.

Tammy Sue Пожар

ЧП произошло в воскресенье, 2 июля, в долине Бекаа. По предварительным данным, в результате пожара погибли 4 человека, множество людей получили ранения.

«На территории лагеря находилось около 200 палаток, — говорится в сообщении. — В числе пострадавших есть дети. Точное число раненых не называется».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают причины возгорания.

Другие подробности пока неизвестны.