Москва, 2 июля, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшее время в Москве. Об этом сообщает в воскресенье, 2 июля, Главное управление МЧС России по столице.

Minsvyaz.ru МЧС России

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» в ближайший час с сохранением до конца текущих суток 2 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра до 12−17 м/с», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за разгула стихии возможны подтопления, повал деревьев, затруднение движения транспорта и дорожно-транспортные происшествия, повреждения линий электропередачи, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

2 июля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России в 2017 г. жаркого лета не будет: ожидается пасмурная и дождливая погода.

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