Екатеринбург, 2 июля, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Конференция по её выдвижению прошла сегодня, 2 июля. Облизбирком был заранее уведомлен о мероприятии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комиссии.

Скриншот страницы Евгении ВКонтакте id=janetchudo Евгения Чудновец

Отметим, ранее Чудновец заявляла о намерении пойти на выборы от «Народной партии». Но этого не произошло.

Ранее были выдвинуты Евгений Куйвашев от «Единой России», Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Игорь Торощин (ЛДПР), Алексей Парфёнов (КПРФ), Дмитрий Сергин («Партия пенсионеров за справедливость»), Константин Киселёв («Зелёных»), Виктор Костромин («Народ против коррупции»), Евгений Ройзман («Яблоко»), Олеся Красномовец («Патриотов России»).

Выборы губернатора назначены на 10 сентября.