Москва, 2 июля, 2017, 16:01 — ИА Регнум. В преддверии парламентских слушаний в Государственной думе РФ 3 июля около трех тысяч обманутых дольщиков Москвы и Подмосковья собрались в Красногорске на митинг, чтобы выразить недоверие Минстрою и потребовать учесть их интересы в новом компенсационном фонде.

(сс) MichaelGaida Строительство

Как пишет ИА «Росбалт», дольщики вышли на митинг, чтобы коллективно выдвинуть ряд требований к федеральной власти. Ключевое требование — учесть интересы обманутых дольщиков Москвы и Подмосковья при формировании финансового ресурса государственного компенсационного фонда.

Напомним, 14 июня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о государственном компенсационном фонде. Ожидается, что фонд станет механизмом, призванным защитить интересы дольщиков, пострадавших из-за мошенничества и халатности строительных компаний. Новый закон обяжет российских застройщиков отчислять средства в фонд, учредителем которого является Российская Федерация. В случае банкротства застройщика, либо других проблем со сдачей объекта строительства, фонд будет компенсировать потери участников долевого строительства. На сегодняшний день уже решено, что государственный фонд будет компенсировать потери дольщиков, которые пострадали до вступления нового закона в силу, однако формат и условия получения компенсации еще не ясны.

Дольщики ряда крупных и старых долгостроев, отмечает издание, опасаются высокой коррупционной составляющей в работе фонда. Так, пришедшие на митинг обратили особое внимание на предложения Минстроя и правительства Москвы осуществить выплаты по договорам долевого участия (ДДУ) вместо достройки объектов, что является, по их мнению, попыткой обмануть дольщиков, т. к. после финансового кризиса 2014 года стоимость квадратного метра значительно выросла, а договоры ДУ, наоборот, обесценились. Они в первую очередь рассчитывают на то, что средства компенсационного фонда будут использованы для решения их вопросов.

Ожидается, что Государственная дума внесет соответствующие поправки о компенсации потерь всем дольщикам во втором чтении. Обманутые дольщики также выразили категорическое недоверие Минстрою, так как, по их словам, они были обмануты «при прямом попустительстве» ведомcтва, и у граждан, пишет ИА «Росбалт», возникают совершенно резонные сомнения, что данная государственная структура способна как-то защитить их интересы и интересы новых участников долевого строительства.

«Минстрой выдавал разрешения мошенникам, что помешает им делать это дальше и дальше?! Требуем расследования деятельности Минстроя на рынке долевого строительства!» — звучали призывы участников митинга. Как сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, на сегодняшний день Минстрой РФ насчитывает 776 проблемных ЖК, однако, по данным «Росбалта», работа ведомства ведется только по 24 объектам.