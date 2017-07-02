Любытино, Новгородская область, 2 июля, 2017, 15:53 — ИА Регнум. В Любытинском районе Новгородской области, по данным на 15:00 сегодняшнего дня, 2 июля, отрезанными от «большой земли» в связи с разрушением дорог остаются восемь населённых пунктов, в которых проживает 55 человек, в их числе 36 пенсионеров и трое детей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте районной администрации.

(сс) Pridatko Oleksandr Ливень

Сутки назад отрезанных полностью и не имеющих объездных путей населённых пунктов в районе было больше: 27 сёл и деревень с населением почти в 500 человек.

Власти уверяют, что связь со всеми населёнными пунктами установлена.

«Все населенные пункты обеспечены питьевой водой. Необходимый запас продовольствия у населения имеется», — говорится в докладе.

Также сообщается, что население этих населённых пунктов имеет все необходимые лекарственные средства. Отмечается, что в случае необходимости медикаментами поможет Киришская ЦРБ (Ленинградская область).

Что касается дорог, власти Любытинского района сообщили о восстановлении дорог по направлению в деревни Луково и Квасильниково. Ведутся работы по восстановлению дороги Окуловка — Любытино в районе деревни Погорелка — сейчас там возможен проезд по одной полосе.

В Любытино остаются подтопленными 28 приусадебных участков, на которых находятся 12 жилых и 16 дачных домов. Эвакуированы 35 человек. В Неболчском сельском поселении эвакуированы 13 человек, два человека отказались от эвакуации.

Читайте также: Посёлок Неболчи Новгородской области затопило и отрезало от «большой земли»

Со ссылкой на данные департамента транспорта и дорожного хозяйства региона и «Новгородавтодора» сообщается, что оценить точные объёмы работ и стоимость восстановления дорог не представляется возможным до спада воды.

Что касается местных дорог и тротуаров, власти Любытинского района подсчитали, что их восстановление обойдётся в 12,3 млн рублей. Ещё 200 тыс. рублей понадобится на восстановление колодцев. Кроме того, в Любытино пострадало два многоквартирных жилых дома, оценочная стоимость восстановления которых составляет 3 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области введён режим чрезвычайной ситуации. Восстановительные работы продолжаются.