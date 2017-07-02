Пекин, 2 июля, 2017, 15:50 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика осуществила запуск ракеты-носителя «Великий поход-5» (CZ-5 или LM-5) с космодрома «Вэньчан» в провинции Хайнань с экспериментальным спутником «Шицзянь-18». Об этом сегодня, 2 июля, сообщают китайские СМИ.

智云创新 РН Великий поход — 5

Старт ракеты-носителя состоялся в 19:23 (14:23 мск). Для ракет-носителей серии Чанчжэн-5 это второй успешный старт. В целом для ракет-носителей проекта «Великий поход» это 250-й успешный старт.

Напомним, ещё в середине апреля 2017 года Китай произвел успешный запуск первого из шести телекоммуникационных спутников серии «Шицзянь» для обеспечения скоростного беспроводного интернета в транспорте.

«Шицзян-13» был запущен на околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

Всего в 2017 году Китай планирует осуществить запуск шести телекоммуникационных спутников для обеспечения скоростного беспроводного интернета в транспорте, в частности в самолетах и высокоскоростных поездах.

Что касается ракеты-носителя «Чанчжэн-5», то на данный момент это самая мощная ракетная система нового поколения Китая. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза. В настоящий момент ракеты тяжелого класса есть только у США, России и Европейского космического агентства.

В США есть ракета-носитель Delta IV Heavy (максимальная грузоподъемность — 28,37 т) и частная Falcon 9 (22,8 т). В России есть ракета-носитель «Протон-М» (22,4 т) и перспективная «Ангара-А5» (24 т). У Евросоюза — Ariane 5 (20 т).