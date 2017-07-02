Лондон, 2 июля, 2017, 15:26 — ИА Регнум. В Лондоне вновь загорелась многоэтажка. Пожар охватил здание Bow Wharf, расположенное неподалеку от недавно горевшего Bethnal Green. По предварительным оценкам специалистов, приводимым британским изданием The Daily Mail, возгорание произошло по причине перегрева панелей солнечных батарей, установленных на крыше, «одна половина которой полыхает, а другая уже обрушилась».

Tammy Sue Пожар

80 сотрудников пожарной охраны ведут борьбу с огнем. Стоимость квартир в охваченном пламенем здании, по мнению экспертов, составляет не менее £1 миллиона.

Согласно заявлениям властей, «огонь с Bow Wharf перекинуться не может, поскольку этот дом, строившийся по индивидуальному проекту для жильцов с доходами категории «выше среднего», изолирован от окружающих строений сравнительно большим уличным пространством».

Версия теракта полицией пока не рассматривается, хотя, по мнению некоторых аналитиков, «второй пожар в одном и том же районе Ист-Энда Лондона должен навести на мысли, что это не случайное возгорание».

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