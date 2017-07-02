Vk.com/nebol4i Жители в посёлке Неболчи оказались отрезанными от «большой земли»

Vk.com/nebol4i Посёлок Неболчи в Новгородской области затопило после ливня

Рабочий посёлок Неболчи, Новгородская область, 2 июля, 2017, 15:22 — ИА Регнум. По свидетельствам местных жителей, в зоне затопления оказались деревни Верхняя Лука, Нижняя Лука, Заречье. «Люди эвакуировались сами, как могли. Дорога Неболчи — Боскитогорск размыта, у деревни Старая Крапивна проезда нет. Дорога Неболчи — Будогощь размыта, начиная с деревни Нижняя Лука и дальше, — проезда нет. По дороге Неболчи — Любытино проезда тоже нет», — цитируют новгородские СМИ местную жительницу Светлану Бурлэдян.

В социальных сетях публикуют фотографии магазина в посёлке Неболчи с опустевшими полками хлебного отдела. «Люди скупают крупы, макароны. Хлеба в посёлке не было уже в 15:00», — отмечали местные жители 1 июля. В Неболчах рассчитывают, что врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, который 1 июля был в Любытино, обратит внимание на ситуацию и в другом крупном населённом пункте Любытинского района.

Vk.com/nebol4i Последствия ливня в посёлке Неболчи Новгородской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за разрушений дорог и подтопления ряда населённых пунктов в трёх районах Новгородской области — Любытинском, Крестецком и Окуловском — в регионе введён режим чрезвычайной ситуации.

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Власти сообщили об эвакуации пострадавших от подтоплений в посёлке Любытино — районном центре Любытинского района. Там организованы три пункта временного размещения. Также официально сообщалось о том, что из-за повреждённых дорог лишены возможности покинуть свои населённые пункты около тысячи жителей региона. Помощь пострадавшим организована и по линии МЧС.