Берлин, 2 июля, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Активисты партии «Альтернатива для Германии» (AfD) заявили о своем несогласии с только что принятым Бундестагом законом, позволяющим регистрировать в стране официально однополые браки и приравнивающим гомосексуальные матримониальные союзы к обычным гетеросексуальным.

Dennis Bratland Однополый брак

«Мы опротестуем это решение в Конституционном суде, — заявил в интервью немецкой Bild am Sonntag кандидат в канцлеры от AfD Александер Гауланд. — Принятая Бундестагом норма нарушает положения Конституции, ставит под сомнение традиционные семейные ценности и вредит нашему обществу».

Закон об однополых браках дебатировался в Германии долгое время, однако не проходил в парламенте из-за отрицательного к нему отношения ведущей фракции ХДС/ХСС. Принятие же его, состоявшееся в конце нынешней недели произошло в результате изменившейся позиции лидера блока Ангелы Меркель, которая «разрешила отказаться о принципов партийной дисциплины и проголосовать сердцем». Именно поэтому мнение части христианских демократов не совпало с мнением их руководителя.

Против закона об однополых браках настроены не только евроскептики. Глава министерства внутренних дел Томас де Мезьер также считает, что «брак — это союз между мужчиной и женщиной».

Читайте также:

Кадыров прокомментировал легализацию однополых браков в Германии

Меркель голосовала против легализации однополых браков в ФРГ