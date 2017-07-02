Лондон, 2 июля, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Руководство британских сил специального назначения (SAS) скрывало случаи «невынужденных убийств мирных жителей» в Афганистане, сообщает британская The Sunday Times, ссылаясь на анонимные источники в кругах, близких к военной полиции.

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Речи идет о периоде 2010 — 2013 годов, когда «по меньшей мере, один из отрядов SAS, на основе полученной информации о возможной связи некоторых мирных жителей с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), врывался в дома этих граждан и вместо рутинного задержания расстреливал их на месте».

По сведениям источников, британские спецназовцы в отчетах об операциях преподносили ситуацию так, будто огонь по безоружным мирным жителям вели афганские военнослужащие, сопровождавшие бойцов SAS. К отчетам прикладывались постановочные фотографии, вкладывая в руки убитых пистолеты «ПМ», которые часто используются командирами боевиков.

Газета утверждает, что спецназовцы прокололись на том, что в нескольких отчетах о разных операциях якобы боевики отстреливались из оружия с одними и теми же серийными номерами. Кроме того в нескольких телах убитых были обнаружены пули, используемые в стрелковом вооружении британской армии.

Расследование, о котором идет речь, имело кодовое название Operation Nortmoore. В документах военной полиции упоминается 675 эпизодов, в которых «британские спецназовцы действовали не адекватно ситуации», однако министерство обороны Соединенного Королевства заявляет, что «не менее чем в 90% этих случаев проверка законности применения оружия военнослужащими уже проведена и состава преступления не обнаружено, осталось неизученными лишь около 10 эпизодов».

Предполагалось, что расследование должно было вестись до 2021 года, однако МО потребовало предоставить в его распоряжение документацию по основной массе изученных случаев уже нынешним летом, «чтобы было больше времени во всем разобраться».

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