Великий Новгород, 2 июля, 2017, 12:56 — ИА Регнум. В Новгородской области в зоне чрезвычайной ситуации в Любытинском, Крестецком и Окуловском районах восстановлено движение по отдельным дорогам. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются вторые сутки, они не прекращались и ночью.

Novreg.ru Восстановление повреждённой дороги

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, вечером 1 июля восстановлен проезд на автодороге Любытино — Разгон — Луково, где произошел размыв трубопереезда. Также восстановлена насыпь моста на автодороге Спасская Полисть — Малая Вишера — Любытино — Боровичи.

Частично открыт проезд на автодороге Окуловка — Любытино в районе деревни Погорелка. Работы здесь планируется завершить во второй половине сегодняшнего дня, 2 июля.

Продолжается восстановление автодороги Любытино — Неболчи.

Отсыпана автодорога Крестцы — Окуловка — Боровичи, между деревнями Луково и Ручьи. До 22:00 сегодняшнего дня, 2 июля, дорожники планируют закончить укладку асфальта, после чего движение здесь будет восстановлено.

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По информации ГУ МЧС России по Новгородской области, по данным на 22:00 1 июля в Любытинском, Окуловском и Крестецком районах оставались повреждёнными 16 дорог — 16 участков на них были разрушены. В посёлке Любытино остаются подтопленными 35 приусадебных участков, на которых расположено 19 жилых и 16 дачных домов.

В Любытино организовано три пункта временного размещения вместимостью 243 человека.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ливневые дожди вызвали выход из берегов рек и водоёмов, а также привели к размыву участков дорог регионального и межмуниципального значения в трёх районах Новгородской области. В населённых пунктах Любытинского района подтоплены дома и придомовые территории. Наиболее серьёзные подтопления в посёлках Любытино и Неболчи.

В Новгородской области объявлена чрезвычайная ситуация.