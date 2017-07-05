Киев, 5 июля, 2017, 05:16 — ИА Регнум. В своем интервью The Wall Street Journal Коболев напирает на необходимость принятия срочных мер по предотвращению строительства газопровода «Северный поток — 2» как противоречащего американским интересам. Столь чуткое отношение к потребностям американских производителей сжиженного газа способно раскрыть глаза европейским политикам на тот факт, что под лозунги о «борьбе за свободу Украины» они пригрели на своей груди бизнес-проект Вашингтона под простым девизом «там не покупай, здесь покупай».

ИА REGNUM Энергетика Украины

Имеется в виду газ, который в американском исполнении значительно дороже российского, зато обладает огромным преимуществом политической свободы. Под таким соусом можно поступиться свободой экономической, присоединив Европу к украинской политико-экономической схеме. Действительно, ведь американский газ придется тащить по специальному трубопроводу через всю Европу, от терминала в Португалии и до самой украинской цитадели демократии. Планируемый Турцией газопровод в Европу, наполнять который придется также российским газом, с украинской точки зрения также не выдерживает никакой демократической критики.

Стратегическую глубину заявлений нафтогазника Коболева уже оценили страны ЕС. Главы МИД Австрии Кристиан Керн и Германии Зигмар Габриэль отметили, что европейские энергоносители — это дело Европы, а не Соединённых Штатов Америки. В принципе, идея Коболева отдает попыткой отменить наличие Атлантического океана, признав американский газ панацеей от всех энергетических проблем Европы.

Хотя есть один шанс, который украинские энергетики согласны предоставить «Газпрому». Каков же он, читайте в статье: Дураки из «Нафтогаза Украины» на страже интересов США: обзор энергетики

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