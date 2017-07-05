«Кто такой или даже, что такое Владимир Путин?» — задается вопросом профессор школы журналистики Колумбийского университета в штате Нью-Йорк, редактор и основатель американского журнала N+1 Кейт Гессен. И отвечает самому себе и другим на страницах британской The Guardian.

Ok.ru Владимир Путин

«Возможно, вы заметили, что Владимир Путин есть везде. У него есть свои солдаты на Украине и в Сирии, нарушители спокойствия в Финляндии и балтийских странах, его руки управляют выборами в Чехии, Франции и Соединенных Штатах. Он лично руководит средствами массовой информации. А если какими-то и не управляет, то обязательно присутствует на их страницах в качестве ньюсмейкера. Ни один день в мировой прессе не проходит без каких-то эпохальных материалов под заголовками вроде «Месть Путина», «10 причин, почему Владимира Путина следует считать страшным человеком», «Секретный источник путинского зла», — заходит на тему автор, не стараясь сдерживать свой сарказм.

По мнению американского журналиста, «повсеместность Путина настолько велика и многогранна, что на базе этого явления родилась целая наука — «путинология», занимающаяся анализом поведения русского президента, оценкой его движений, речи, гримас, привычек и составлением комментариев о нем на основе частичной, неполной, полуправдивой, а иногда и совершенно ложной информации о нем, невесть откуда попадающей в руки «аналитиков».

"Путинология», — считает Гессен, — складывалась на протяжении последних десяти лет (если так, то стартовой вехой данной науки следует считать, по-видимому, речь российского лидера, прозвучавшую на 43-й Мюнхенской конференции в 2007 г. — прим. ИА REGNUM ), но на повышенных оборотах заработала в последнее трехлетие. Начиная с российского вторжения в Крым в 2014 году, Путин стал главным генератором новостей, а уж во время выборов Дональда Трампа сам себя превзошел по этой части. Никогда еще в истории человечества не было персоны, о которой люди, обладающие о ней минимальными знаниями, высказывались бы так часто, пространно и с большим возмущением».

«Из чего же состоит «путинология»? — задается вопросом профессор от журналистики. — А состоит она, пожалуй, из семи мифов, которые сложились в воображении нашего так называемого интеллектуального класса, отчаянно пытающегося не то чтобы разобраться, но объяснить себе, а заодно и другим, что же такое Путин. Ни одна из семи гипотез не может считаться стопроцентной правдой, как, впрочем и ложью на 100% тоже. Это забавно, но читая семь мифов о Путине, неожиданно понимаешь, что это — не анализ политической фигуры, а портрет западной элиты, нарисованный ее же собственным истеричным, находящимся на грани нервного срыва воспаленным воображением».

Итак, семь источников, они же — семь составных частей «путинологии», собранные воедино саркастичным американским аналитиком Кейтом Гессеном.

Теория первая. Путин — гений

Все просто: пока весь мир играет в шашки, Путин играет в шахматы. Он отхватил Крым у украинцев без единого выстрела, вернув России Ялту — любимый курорт Чехова и русских царей (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ). В качестве наказания за аннексию был подвергнут каким-то мелким санкциям, на которые не обратил внимания. После чего с легкостью вмешался от имени Асада в сирийский конфликт и в течение короткого времени перевернул ход войны. США, Турцию и Саудовскую Аравию, несколько лет поддерживавших в Сирии повстанцев — противников Асада — такой поворот дела удивил и озадачил. Путин играет важную роль в подрыве европейского консенсуса, финансирует евроскептиков, где — правых, где — левых, какие ему выгоднее. Наконец, он встрял в выборы американского президента и усадил в это кресло своего человека.

Внутри страны Путин заставил замолчать всю оппозицию, принудив либералов грызться между собой в сети Facebook: эмигранты против оставшихся в России. Ультраправых, которые ненавидят Путина за отказ идти на фашиствующий Киев, он стравил с ультралевыми из псевдоавторитарной коммунистической партии.

Путину, конечно, страшно повезло во время первых двух сроков, когда были времена нефтяного бума, и государство на этом создало хороший резерв. Но ведь резерв можно было так же легко и растерять во время падения цен, однако почему-то этого не произошло.

Большинство недоброжелателей Путина все равно восхищаются (некоторые — завуалированно) его стратегическим мастерством. Например, у экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова это звучит в форме возмущения: он говорит, что признавать Путина шахматистом оскорбительно для шахмат.

Теория вторая. Путин — никто

Первое впечатление от Владимира Путина россияне получили в последнюю ночь 1999 года, когда поразительно больной Борис Ельцин объявил о своей усталости и уходе на покой. И оставил страну на премьера, которым оказался Путин и который выглядел никак: маленький и тщедушный на фоне крупного Ельцина. Первый президент РФ говорил громовым голосом. Его преемник вещал что-то в течение нескольких минут, обещая сохранить Россию, а если кто «с мечом придет», ну и так далее. Многие подумали, что «уж этот-то в кресле точно долго не задержится». Всего лишь навсего полковник КГБ, отработавший в заштатном Дрездене, казался ничтожеством из ничтожеств.

Путин был совершенно обычным, рядовым, средним человеком: вы можете в России открыть дверь, выйти на улицу и столкнуться с тысячей таких путиных. Или миллионом.

Первые годы правления Путина только подтвердили это впечатление: он старался не выделяться, быть средним, своим для всех и одним из народа. Он знал те же анекдоты, что и народ, смотрел те же фильмы. Он был ничем не примечательным ребенком из ничем не примечательной ленинградской рабочей семьи.

Он знал, насколько ограничена его власть — худощавого полковника в толпе всемогущих финансовых воротил, руководивших многозвездными тучными генералами. Вся популярность Путина в первые годы его правления держалась на его жестком отношении к чеченцам и олигархам. Чеченцев он приструнил довольно быстро. Чтобы прижать олигархов, ему пришлось выжидать подходящий случай. Момент подвернулся в 2003 — в качестве мишени был выбран самый богатый россиянин Михаил Ходорковский. Путин посадил Ходорковского и ни один человек не вышел на улицы заступиться за владельца ЮКОСа. Никакие секретные армии не выступили из леса, никакие засадные полки не обложили Кремль. Уничтожение Ходорковского сошло Путину с рук и с тех пор маленький средний человек начал расти на глазах. Не по дням, а по часам.

Теория третья. У Путина был инсульт

Это — из ранней классики «путинологии». Ноги у версии растут из статьи «Случайный самодержец» (как вариант «Самодержец по недоразумению» — прим. ИА REGNUM ), опубликованной в журнале Atlantic в 2005 году. В публикации цитировалась работа научного сотрудника военно-морского колледжа в Род-Айленде Бренды Коннорс, специализирующейся на поведенческих рефлексах человека. После изучения видеоматериалов, на которых Путин ходил, поворачивался, говорил, Бренда пришла к выводу, что он страдает врожденным неврологическим дефицитом, полученным, по-видимому, в результате инсульта, перенесенного еще в утробе матери. Вследствие этого Путин не может в полной мере владеть правой половиной своего тела. Вот почему левой рукой он размахивает больше, чем правой, когда ходит.

Объяснить с помощью этой теории, как мыслит Путин, и спрогнозировать его действия нельзя, считает Коннорс. Но зато эта версия очень хорошо запоминается читателями и критиками.

Теория четвертая. Путин был и остается агентом КГБ

После своей первой встречи с Путиным президент Джордж Буш сказал своим советникам: «Я заглянул в его глаза и увидел его душу. Там, в глубине, явственно читалось К-Г-Б. Я понял, что все его противники будут умерщвлены».

С того момента аббревиатура «КГБ» за Путиным тянулась повсюду. Когда он казался добрым — это было потому, что он — КГБ. Когда знакомил Ангелу Меркель, боящуюся собак, со своим черным лабрадором Кони, это тоже было потому, что он — агент КГБ и так пытается создать для себя психологическое преимущество.

КГБ — это удобно для сторонников данной версии с точки зрения объяснения будущих действий Путина: КГБ убивал людей, запугивал и сажал в тюрьму диссидентов, был одним из пионеров методики создания фейковых новостей. С точки зрения пропаганды звучит убедительно. Здравомыслящий же человек будет сомневаться в том, что стоит пройти раз по коридорам Лубянки, и вы навсегда будете заражены идеей КГБ, как проводника норм и устоев советской жизни.

Под КГБ легко подогнать отравление Александра Литвиненко полонием и самоповешение Бориса Березовского.

Теория пятая. Путин — киллер (как вариант — убийца)

Многие хотят его видеть холодным убийцей. Да, он начинал жестокие войны против Чечни, Грузии и Украины, повлекшие смерть большого количества людей. Возможно, как считают в Британии, он одобрил уничтожение Литвиненко. Но начать агрессивную войну или убить перебежчика из спецслужб — не те преступления, за которые выгоняют из международного сообщества. Нет, скорее здесь читается «убийца своих политических противников» в фигуральном смысле. Да, кто-то склонен считать, что Путин заказал убийство Анны Политковской или Бориса Немцова, но, не имея достаточного количества доказательств быть уверенным, что это действительно так, невозможно. То есть такая теория имеет право на существование, но только в случае, если она будет более детально проработана и обрастет доказательствами.

Можно с уверенностью говорить, что Путин отдавал приказ захватить Крым, он и сам этого не отрицает. Но та операция прошла без выстрелов — никто не пострадал. Утверждать же, что по распоряжению Путина кучка наемников вторглась в Донбасс и развязала там войну против Киева с тысячами жертв, нет доказательств. Кучка наемников выглядит самостоятельной группой со своей идеологией. Ни подчинения Путину, ни связи с ним (по крайней мере, доказанной) нет.

Если существуют некие силы, действующие в обход Путина, то к чему нам вообще «путинология»?

Теория шестая. Путин — клептократ

Примерно до 2009 года либералы и западные журналисты в основном жаловались на то, что Путин нарушает права человека. Тема была малоэффективной и дивидендов особых не приносила. Тогда оппозиционер и борец с коррупцией Алексей Навальный догадался, что выигрышной может стать денежная тема. Западные путинологи за эту гипотезу ухватились и принялись ее раскручивать. В этом случае Путин выглядел уже не непобедимым монстром, а вполне укрощаемым существом — жуликом, на которого можно было найти управу.

Среди друзей Путина обнаружилось немало удачливых бизнесменов, ставших в годы его правления миллиардерами. Либо они все были гениями финансов и менеджмента, либо… Если ударить по богатству друзей Путина, то он откажется от каких-то политических претензий, решили противники российского лидера на Западе и начали вводить персональные санкции и вносить в черные списки приближенных хозяина Кремля.

Никто не знает, пытались ли наказываемые Западом путинские друзья жаловаться своему патрону или, что еще менее вероятно, имели ли намерения образумить его? Даже если и было так, он их не послушался. После чего они, скорее всего, поняли, что надо слушаться шефа и всячески поддерживать его, ибо в противном случае путь к нищете для них окажется куда более коротким, чем был путь к богатству.

Клептократы не относятся к категории людей, способных устраивать дворцовые перевороты — это делают идейные. А самый идейный среди них как раз Путин и есть. В общем, клептократическая теория — еще более слабая, чем рассматривавшаяся в предыдущем пункте.

Теория седьмая. Путина не случайно зовут Владимиром

Не так давно на своем сайте уважаемое издание The American magazine опубликовало предупреждение для читателей, что «конец эры коммунизма не означает отказа России от попыток выполнить свою основную миссию — дестабилизировать Европу» и описал Владимира Путина как «бывшего агента КГБ, которого не случайно так же, как и Ленина, зовут Владимиром». Позднее авторы немного откорректировали текст, сказав, что Владимир — одно из наиболее популярных в России имен, однако привязки Путина к Ленину через «Владимира» не тронули.

Гипотеза об историческом предназначении Путина, «потому что он Владимир» — это, конечно, дно аналитики. Или высшая точка недоумия, кому как больше нравится. Теорию, «потому что Владимир», развивают, в основном, те люди, которые знают о Путине лишь понаслышке или однажды прочли эту фамилию в газете. И то потому, что «Путин провел нам Трампа в президенты и ненавидел Хиллари». Эта теория — явное подтверждение тому, что «путинология» в большей своей части не про Путина и никогда не была про него. Это — просто попытки специалистов по «путиноанализу» переложить проблему избрания Трампа с больной головы на здоровую. «Разве мы могли сами выбрать самовлюбленного идиота? Конечно, нам его навязали из-за границы», — таков лейтмотив сторонников «гипотезы номер семь».

«Попытка свалить вину за глубокие и давно утвердившиеся проблемы Америки на иностранную державу — это интеллектуальное банкротство американского правящего класса, — делает вывод Кейт Гессен из всего им сказанного. — Это, если хотите, уловка из арсенала самого Путина. Так о чем мы говорим, если он у нас в головах?»